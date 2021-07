Mais 13 pontos fixos de vacinação contra Covid-19 em Ilhéus

A Secretaria Municipal da Saúde de Ilhéus ampliou os locais de vacinação contra a Covid-19, com a inclusão de 13 salas de imunização, que passam a funcionar como pontos fixos. A estratégia segue o critério de idade, por ordem decrescente de faixa etária. As unidades de saúde estão distribuídas nos módulos Sul, Norte, Centro e Oeste, de acordo com a lista abaixo.

Módulo Sul:

– Estratégia de Saúde da Família (ESF) Nossa Senhora da Vitória, das 13h às 15h30;

– ESF do Ilhéus II, UBS do Hernani Sá e UBS de Olivença, das 8h às 11h30;

– UBS do Nelson Costa, das 13h às 16h

Módulo Norte:

– UBS Sarah Kubitscheck, das 13h às 16h30

Módulo Centro:

– UBS Conquista e UBS Santa Dulce dos Pobres (antiga UBS Joaquim Sampaio), das 8h às 11h30;

– CAE III (antigo Sesp), das 13h às 16h30;

– ESF do Basílio, das 13h às 15h30

Módulo Oeste:

– UBS Euller Ázaro e UBS do Banco da Vitória, das 13h às 16h30;

– ESF do Salobrinho, das 8h às 11h30

Conforme o recebimento de novos lotes da vacina, as doses também serão oferecidas via drive-thru e em outros pontos fixos. A Sesau ressalta que todas as unidades, com exceção da ESF Ilhéus II e ESF do Salobrinho, retomarão a vacinação de rotina no turno oposto ao da vacinação contra a Covid-19.

Segunda dose

Pessoas com data marcada no cartão para receber a segunda dose podem comparecer ao CMAE, antigo Colégio Fênix, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h. É indispensável a apresentação do CPF e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante. O CMAE está localizado na Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova.