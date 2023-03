Mais 20 localidades de Itabuna já estão com o abastecimento de água normalizado

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) vem reestabelecendo, gradativamente, o abastecimento de água na cidade de Itabuna, depois de realizar reparos em equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA), no Bairro São Lourenço.

Hoje, dia 20, estão sendo atendidos pelo sistema de manobras os bairros de Fátima, Parque Boa Vista, João Soares, Califórnia (parte alta), São Caetano e Sarinha Alcântara (partes baixa), Vale do Sol, Alto da Conquista, Maria Pinheiro, Góes Calmon, Jardim Vitória, Odilon, Manoel Leão, Nova Itabuna, Antique (parte alta).

O fornecimento de água também acontece no Condomínio Residencial Itabuna Park, parte da área do centro, Mangabinha, Conceição (parte baixa) e Banco Raso. Logo mais à noite, haverá reforço na distribuição de água para os bairros Sarinha Alcântara e São Caetano, quando sertão atendidas as partes altas dessas duas localidades.

A EMASA em parceria com a Prefeitura de Itabuna estão executando o Projeto Mais Água para a Cidade que vai resolver em definitivo o problema do abastecimento de água à população. Nessa primeira etapa do projeto, estão sendo implantados 6.049 metros de rede adutora, sendo que pouco mais de 60% desse total já foram instaladas.

Também já foram instalados 600 metros do total de 2 mil metros de rede secundária. Em outra etapa, serão construídos dois grandes reservatórios no Bairro Novo Lomanto, com capacidade de armazenar 3 milhões de litros de água e outro, no Loteamento Dilson Cordier, no Bairro Novo Jaçanã, com capacidade de acumular 5 milhões de litros de água.

A estimativa de conclusão das obras do Projeto Mais Água para a Cidade é para o primeiro semestre do próximo ano.