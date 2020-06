Mais 32 pessoas morrem na Bahia por causa do Coronavírus

A Secretaria de Saúde da Bahia divulgou no final da tarde desta segunda-feira, 1, um novo boletim com os números do Coronavírus no estado. A quantidade de infectados, no momento, chega a 18.898, enquanto que 6.901 pacientes se recuperaram da doença.

Quanto ao número de mortes, já são 701, de acordo com as últimas informações. Desses óbitos, 32 foram registrados hoje. Porém, não ocorreram nas 24 horas, pois referem-se a um período de 28 dias, segundo a Secretaria de Saúde.

Os casos confirmados ocorreram em 302 municípios do estado. Até agora, o maior coeficiente de incidência por 1.000.000 habitantes é Uruçuca (5.653,30). Depois, Ipiaú (4.294,47), Itabuna (4.192,79), Salvador (3.979,67) e Itajuípe (3.855,35).