Mais de 100 veículos e sucatas vão a leilão em Itabuna

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Settran) realizará, no próximo dia 29 de julho, às 9 horas, um leilão virtual de veículos no site focoleilões.com.br, onde pode ser feito o cadastramento dos interessados. Ao todo, são 114 lotes de veículos em bom estado de conservação, sucatas reaproveitáveis e inservíveis.

As descrições dos lotes, inclusive modelos e marcas, estão disponíveis no edital publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município no site oficial da Prefeitura na internet de terça-feira, dia 29, e também no site focoleilões.com.br.

De acordo com o secretário Thales Silva, titular da Settran, os lances mínimos iniciais para os veículos conservados variam de R$ 150,00 a R$ 2.000. Já para sucatas (aproveitáveis e inservíveis) os lances iniciais variam de R$ 90,00 a R$ 1.500.

“Estarão disponíveis para arremate veículos que foram apreendidos há mais de 60 dias e que não foram procurados pelos donos, como previsto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro”, explica o titular da Settran.

Prazo para cadastros

A norma do CTB diz que “o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.

Para participar do leilão online, os interessados deverão se cadastrar com 48 horas de antecedência do início do pregão, no mesmo site da transmissão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação. Importante lembrar que o cadastro prévio é requisito fundamental para participação no leilão.

Visitas e avaliação

Os interessados em participar do leilão poderão visitar os veículos nos dias 23, 26 e 27 de julho, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, no pátio da Transguard, empresa contratada pela Settran, situada na rodovia BR-101, Km 502, no bairro São Lourenço, trecho Itabuna-Itajuípe. Informações podem ser obtidas pelo telefone (73) 3211-0406.

Será permitida apenas a avaliação visual dos lotes, sendo vedado o manuseio, experimentação e retirada. Também é possível ver imagens e descrições dos bens que serão leiloados no portal da leiloeira oficial Ivana Montenegro Castelo Branco Rocha (www.patiorochaleiloes.com.br) e no site www.focoleiloes.com.br.