Mais de 18 mil alunos da Rede Municipal iniciam ano letivo em Itabuna

O ano letivo das 90 escolas da Rede Municipal de Ensino de Itabuna começa nesta quarta-feira, dia 21, com aulas em todas as unidades da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC).

Ao todo, são 69 escolas na zona urbana e outras 21 de campo que receberam novos mobiliários, equipamentos para cozinha, alimentação escolar e atenção da Prefeitura.

Um total de 18.100 alunos foram matriculados no ensino infantil – creche e pré-escola -, ensino fundamental (anos iniciais de 1º ao 5º ano) e ensino fundamental (6º ao 9º ano).

Atualmente, há tempo integral na Escola Municipal Genival Correa Almeida, no Parque Boa Vista, Escola Maria Rosa, no São Roque, no sítio I da Fundação Marimbeta – Sítios da Integração da Criança e do Adolescente, e para alunos do 6º ano da Escola Municipal Margarida Pereira, no Pedro Jerônimo.

De acordo com as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pais e tutores de crianças e adolescentes em idade escolar podem fazer a matrícula até o 50º dia após o início do ano letivo.

No Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente (CAIC) Jorge Amado, no Jardim Primavera, no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) e na Escola Flávio Simões Costa, atualmente no Colégio CISO, no Bairro de Fátima, há vetor disciplinar em parceria com a Polícia Militar da Bahia em apoio à Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação.

Na abertura do ano letivo, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), a secretária municipal da Educação, Adriana Tumissa, e dirigentes dos diversos departamentos visitam alunos e professores da Escola Maria Pinheiro.