Há mais de 25 anos no Grupo Boticário, César Veiga assume como primeiro perfumista

Muitas vezes, a perfumaria é tratada como algo puramente estético, no entanto, não é nisso que o Grupo Boticário acredita. Para a empresa que tem grande expertise em fragrâncias, principalmente pela história de sua primeira marca, O Boticário, que tem seu carro chefe exatamente nesse segmento, os aromas transcendem a moda e adentram o universo do bem-estar. E é com esse foco que o Grupo comunica seu novo e primeiro perfumista da história, César Veiga. A partir de agora, as marcas que já vêm investindo em inovação e estudos aprofundados, como é o caso do Centro de Pesquisas do Olfato (CPO), dão mais um passo na direção de entender as dores e necessidades da sociedade e do consumidor.

Há mais de 25 anos no ecossistema de beleza e com experiência como Expert em Avaliação de Fragrâncias – Núcleo de Inteligência Olfativa do Boticário, César fez parte do desenvolvimento de grandes ícones da perfumaria do Grupo Boticário como Malbec, Egeo Dolce e Lily e das recentes inovações como a primeira fragrância do mundo desenvolvida com ajuda da Inteligência Artificial, além de projetos com uso de neurociência e implementação do CPO – Centro de Pesquisa do Olfato – área responsável por fomentar conhecimento no campo da pesquisa sobre o olfato e sua relação com bem-estar e comportamento humano, gerando valor para a sociedade e para o negócio. Com o novo cargo, César passa a atuar como perfumista das marcas do Grupo Boticário e trará um olhar ainda maior para tecnologia aliada ao desenvolvimento de pesquisas e estudos que levem para a antecipação de tendências e a novos caminhos olfativos proprietários, construídos com base em elementos inovadores e exclusivos, produzidos no Laboratório Quintana, exclusivo do Grupo.

Para César, as fragrâncias são grandes meios de comunicação e quando escolhemos uma, buscamos transmitir nossa personalidade, sentimentos e intenções, bem como, o poder de ajudar a balizar o emocional. Um bom exemplo disso foi o período pandêmico pelo qual o planeta passou em 2020 e que ainda deixa resquícios, mas já sem tantas restrições. “No início da pandemia, quando estávamos em casa, ansiosos e preocupados, as pessoas procuraram aromas que remetessem à paz, tranquilidade e acolhimento. Não à toa, fragrâncias como Floratta in Blue e Free Hugs, foram tão procuradas”, lembra.

Agora o momento é outro. Segundo o perfumista, com a volta às ruas, ao trabalho, aos bares e festas, a ideia é impactar. “Em 2023 é provável que tenhamos ainda mais eventos presenciais, o que nos mostra que para o próximo ano, fragrâncias marcantes e com maior difusão, que levem o consumidor ao lugar do lúdico, divertido, sedutor, e que promovam a sensação de aproximar e o calor de um abraço tendem a ganhar as ruas, como é o caso das linhas Malbec, Eudora e Glamour ”, afirma. Para tanto, é preciso que cada vez mais, as marcas se debrucem em estudos e pesquisas aprofundadas que mostrem esses movimentos e busquem soluções exclusivas. “Estamos empenhados em avançar na construção de matérias-primas proprietárias (exclusivas), ou seja, identificando aromas únicos , sempre com um olhar na sustentabilidade e inovação , trazendo aquele toque secreto de sedução e encantamento , assim como algumas das icônicas fragrâncias O Boticário: Lily, Malbec e Coffee”, afirma.

O perfumista diz ainda que trabalhar profundamente as novas matérias-primas proprietárias , validando os novos olfativos das marcas do Grupo Boticário e vislumbrar o futuro é o seu principal desafio daqui pra frente. “Mas é muito mais que isso. Trabalharemos em 2023 ainda mais o laboratório interno de desenvolvimento de novos olfativos, sempre com olhar para a cadeia como um todo e para o aprimoramento da sustentabilidade de nossas fórmulas e em parceria com as nossas casas de fragrâncias espalhadas pelo mundo trazer sempre novidades para encantar ainda mais nossos consumidores e contribuir para marcar momentos inesquecíveis de suas memórias olfativas . Estou muito animado e certo de que em breve voltaremos com novidades surpreendentes, na linha que o GB sempre atua. Amo o que faço e me conecto com o propósito da marca Boticário e que também se faz presente em todo grupo: o amor”, finaliza.

Um pouco mais sobre César Veiga

Formado em Farmácia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), César começou sua trajetória no GB em 1996, como estagiário na marca Boticário, sendo o último cargo ocupado por ele foi a de Expert em Fragrâncias do Grupo Boticário. Com mais de duas décadas de atuação, o profissional que começou sua carreira trabalhando na área da saúde fazendo análises clínicas, desde cedo descobriu que a química dos cheiros o encantava e essa paixão é selada agora com a formação como perfumista, investimento do GB no profissional e na área de fragrâncias já tradicional das marcas.