Mais de 270 pessoas já estão presas na 13ª Fase da Operação Unum Corpus

A Polícia Civil, por meio dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom), já localizou 279 criminosos durante a 13ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada nesta terça-feira (18), no interior da Bahia, em Salvador e na Região Metropolitana.

Durante as ações na capital baiana, as equipes policiais, com o apoio da Coordenação de Operação e Recursos Especiais (Core), apreenderam 85 quilos de maconha, 15 quilos de cocaína e crack, um revólver calibre 38, um celular, insumos para refinamento de cocaína e embalagens para acondicionar drogas.

Entre as prisões no interior da Bahia, 48 pessoas foram presas em flagrante e 196 por força de mandado. Dos alvos alcançados, 95 são acusados de crimes contra a vida, 64 por tráfico de drogas e 63 por crimes contra o patrimônio.

As diligências estão em andamento, com medidas judiciais contra internos de unidades do sistema prisional, suspeitos de influenciar ações criminosas nas ruas.