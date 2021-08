Mais de 280 vagas para cursos gratuitos do Sebrae em Ilhéus e Itabuna

A Unidade Regional do Sebrae divulgou a agenda de cursos e eventos para Ilhéus e Itabuna, no mês de agosto. Serão as primeiras turmas do ano com calendário presencial. A entidade disponibiliza mais de 280 vagas em capacitações gratuitas, nas áreas de inovação, empreendedorismo e atendimento a clientes.

Os eventos integram a programação da Sexta da Oportunidade, que irá abordar temas sobre “Como planejar o seu negócio”. Haverá oficinas voltadas à orientação de candidatos a empresários, abordando temas como definição do modelo de negócio, processo de abertura e legalização de empresa, características dos empreendedores de sucesso e etapas para a construção do plano de negócio. As capacitações acontecem todas as sextas, alternando entre as duas cidades.

Para inovar

Também no mês de agosto, acontece a Partida JOIN. É um jogo de Inovação, tecnologia de gestão desenvolvida a partir de temas como inovação aberta, métodos ágeis e design thinking, contemplando jogos e métodos que estimulam, de forma lúdica e colaborativa, a equipe a “sair da caixinha” e inovar.

Fechando a programação dos encontros presenciais, o Sebrae também oferta palestras com o tema Jornada do Cliente, mostrando como conhecer o caminho que um comprador faz até a empresa e a forma como traçar estratégias de marketing e vendas, educar melhor as pessoas sobre o produto e atrair o cliente certo.

O Sebrae está tomando todas as medidas impostas pelos órgãos de fiscalização para que os cursos presenciais sejam seguros e orienta que os participantes usem sempre máscara e obedeçam aos protocolos de distanciamento. Para quem deseja participar e/ou obter outras informações, basta entrar em contato com a unidades através dos seguintes números: (73) 3634-4068 ou 99974-2263 (Ilhéus) e (73) 3613-9734 ou 99974-2262 (Itabuna).