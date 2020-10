Mais de 80 assassinatos de mulheres só este ano na Bahia

A polícia segue à procura do marido que matou a facadas a adolescente Emanuele Moreira da Conceição, de 15 anos, grávida de três meses, de gêmeos. Ela foi atingida no pescoço, quando voltava para casa, no distrito de Itabatã, em Mucuri, no extremo-sul. O crime aconteceu por volta de 20h30min da segunda-feira (26) e o enterro, na manhã desta quarta-feira, no próprio distrito.

Enciumado, o homem partiu para cima da menina, porque tinha saído de casa para passear. Os golpes também atingiram a barriga da mãe dela, presente no momento do crime, e a perna da outra filha do casal, de um ano e quatro meses. No colo da avó quando ela tentava defender a filha, a criança chegou a receber dois cortes nas pernas, foi atendida no hospital daquele município e já está em casa.

“Ele chegou perguntando por ela; eu falei que eu não sabia onde tava. Ele disse: ‘só vou sair daqui com ela e ela vai ter que me dar muita explicação. Foi a hora que ela chegou, tentou correr e ele: ‘Não! Tira a roupa aqui na sala (…) Quando ia correndo pra dentro de casa, só recebeu a facada’”, relatou Maria Aparecida, sobre a cena que presenciou. Após o crime, ele montou na bicicleta e fugiu.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), de janeiro até setembro deste ano, tinham ocorrido 77 feminicídios.

Facadas em Ilhéus

Na tarde de ontem, em Ilhéus, foi morta a facadas Bruna Sande Santana Santos, mais conhecida como Bruninha, de 27 anos. O assassinato foi no bairro Basílio, zona norte da cidade, onde há intensa disputa entre facções ligadas ao tráfico. Segundo a polícia, ela vinha sofrendo ameaças e o crime pode ter relação com o assassinato do irmão dela, ocorrido em setembro.

O ex-marido da vítima chegou a ser ouvido pela polícia, disse que ela usuária de maconha e não foram encontradas evidências de que ele tivesse ligação com o crime.