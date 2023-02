Mais de 80% dos bairros de Itabuna estão com o abastecimento de água normalizado

Obra do Projeto Mais Água para a Cidade segue em ritmo intenso.

As ações desenvolvidas pela Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) para normalizar o abastecimento de água em Itabuna vem obtendo resultados positivos. As medidas são decorrentes do atraso na oferta d’água, depois do rompimento de uma adutora de 550 milímetros, uma das principais da cidade no último dia 5, no Bairro Jardim Vitória, cujo reparo demandou mais de 30 horas.

Segundo o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, pouco mais de 80% dos bairros da cidade estão com o fornecimento de água normalizado. “Desde o quebramento da rede adutora, foi adotado procedimentos para minimizar ao máximo o atraso no abastecimento. Contratamos mais caminhões-pipas, que estão levando água para as partes altas da cidade e distribuindo em tanques comunitários”, disse Mendes Filho.

Já o gerente técnico da empresa itabunense, João Bitencourt, lembrou que em função de uma rede de distribuição deficitária, a EMASA opera no sistema de manobras e uma parada de 30 horas, provoca um atraso em efeito cascata no cronograma de abastecimento da cidade.

“Trabalhamos ativamente para reduzir os impactos no sistema de manobras, provocado pelo rompimento da adutora que transporta água da ETA até o reservatório no Bairro Góes Calmon, que atende as zonas sul e leste. Gradativamente, a situação está sendo normalizada e o sistema será reestabelecido completamente antes do tempo previsto”, afirmou João Bitencourt.

Ainda de acordo com Bitencourt, entre ontem, dia 16, e hoje, dia 17, estão sendo abastecidos os bairros São Pedro, São Judas, Novo Horizonte, Corbiniano Freire e as partes altas do Pontalzinho, Conceição, Zizo e Pedro Jerônimo.

Projeto Mais Água

O presidente da Emasa também citou os investimentos que estão sendo realizado na ampliação do sistema de abastecimento de água com o Projeto Mais Água para a Cidade, com a implantação de 6.049 metros de rede adutora e 2 mil metros de rede de distribuição, além da instalação de um reservatório com capacidade para armazenar cinco milhões de litros d’água, no Loteamento Dilson Cordier e outro com três milhões de litros, no Novo Lomanto.

“O prefeito Augusto Castro teve a ousada iniciativa de resolver em definitivo esse problema crônico do fornecimento de água de Itabuna. Com o Projeto Mais Água para a Cidade, as pessoas terão água 24 horas por dia em suas torneiras. Ao todo são investimentos de R$ 26 milhões em uma obra de suma importância para todos, que vai garantir a atração de investimentos e uma melhora significativa na vida das pessoas”, atestou o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho.