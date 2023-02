Mais de meio milhão de camisinhas são distribuídos no Carnaval de Salvador e Porto Seguro 

Mais de 500 mil preservativos masculinos e femininos foram distribuídos nos últimos quatro dias – de quinta-feira e domingo – pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nos circuitos do Carnaval, em Salvador e nos estandes instalados em Ondina, na Avenida Milton Santos e na Avenida Centenário, Barra. Nos mesmos locais, foram distribuídas 3.200 unidades de gel lubrificante. A ação é também desenvolvida na Estação Rodoviária, Porto e Aeroporto. Em Porto Seguro, foram distribuídos 25 mil preservativos nesses primeiros dias de Carnaval.

Postos de testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) foram instalados em Ondina e na Avenida Centenário, e equipes itinerantes devem distribuir mais de um milhão de preservativos femininos e masculinos até o fim do Carnaval, além de material informativo sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Um posto de testagem também está funcionando na Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro. O funcionamento dos postos será até amanhã (21), último dia de carnaval, iniciando sempre às 16 horas.

A equipe que está atuando nessa ação é formada por assistente social, enfermeiras, farmacêuticos, psicólogos, médicos, biomédicos, fisioterapeutas, sanitaristas, motoristas e assistente administrativo, totalizando 72 profissionais.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, enfatiza que o preservativo é o meio de prevenção mais eficaz no controle de IST entre a população sexualmente ativa. Dados do Ministério da Saúde mostram que o HIV cresce mais entre os jovens brasileiros, sendo a maioria dos casos registrada na faixa de 20