Mais de mil clientes da EMASA já utilizam o aplicativo para celular da empresa

Mais de mil clientes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) já baixaram o aplicativo de autoatendimento para telefone celular nas lojas de app para Andrade e IOS.

Lançado no mês de agosto, a plataforma oferece acesso à 2ª via de conta, histórico de consumo e de faturas, além de facilitar a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

De acordo com o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, o aplicativo para celular integra o processo de modernização tecnológica da empresa, que a cada dia avança na prestação de serviços aos consumidores.

“Além do aplicativo para celular, implantamos a conta simultânea que é impressa automaticamente e entregue ao consumidor após a leitura do hidrômetro”, disse Mendes Filho.

Para baixar o aplicativo, basta ao consumidor acessar a loja de aplicativos do seu celular Play Store, para o sistema Android, ou App Store, para os usuários de Apple/IOS. Em seguida, pesquisar por EMASA ITABUNA e instalar o aplicativo no aparelho.

Além do aplicativo, o cliente da EMASA também conta com outros canais de atendimento não-presencial, a exemplo do website (www.emasaitabuna.com.br), Call Center (0800 073 1195) e WhatsApp (73) 98848.0808.