Mais dois seguranças do Atakarejo são capturados pela polícia

Equipes das polícias Civil e Militar capturaram, na manhã desta segunda-feira (10), mais dois seguranças do supermercado Atakarejo. Os mandados foram cumpridos em Salvador e na cidade de Conceição do Jacuípe. Dupla também tem envolvimento na ocorrência que terminou com Bruno e Yan Barros da Silva mortos por traficantes.

Até o momento, três seguranças e três traficantes foram presos por participação no duplo homicídio. Os mandados foram cumpridos durante a Operação Retomada, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de outras unidade da Polícia Civil, da SI da SSP, da PM e do DPT.

Além das prisões, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Um deles, na sede do supermercado, onde foram recolhidos livros de ocorrências administrativas, computadores e aparelhos celulares.