Mais quatro casos de Coronavírus são notificados em Ubaitaba

A quantidade de pessoas infectadas por Coronavírus em Ubaitaba, a cerca de 60 quilômetros de Itabuna, pulou de duas para seis nesta segunda-feira, 4, como informou a secretaria de Saúde local. Um desses pacientes morreu.

Os moradores de Ubaitaba, por conta disso, estão assustados, enquanto que a Prefeitura aperta o cerco no que refere a medidas protetivas, com o uso de máscaras e isolamento social. Neste mesmo poste, ontem, informamos a ocorrência de cinco mortes, em Ubaitaba. Porém, há apenas uma até agora no município, como retifica a assessoria de comunicação da Prefeitura.