Mais quatro mortes por Coronavírus são notificadas em Ubaitaba

A quantidade de pessoas mortas por Coronavírus em Ubaitaba, a cerca de 60 quilômetros de Itabuna, pulou de uma para cinco nesta segunda-feira, 4, como informou a secretaria de Saúde local.

Trata-se de um índice alto de transmissão do vírus em comparação com os municípios mais populosos do sul da Bahia, a exemplo de Itabuna, Ilhéus, além da própria capital Salvador.

Os moradores de Ubaitaba, por conta disso, estão assustados, enquanto que a Prefeitura aperta o cerco no que refere a medidas protetivas, com o uso de máscaras e isolamento social.