MAIS UM ANO E MUITO TRABALHO

Constantemente, tenho citado organizações regionais e , também, mundiais, que muito têm feito nas comunidades onde atuam e isso tem servido, não somente pelo ato de agradecimento a essas pessoas que dedicam um pouco de suas vidas ao bem comum salientando o valor que essas entidades representam, fazendo muito daquilo que deveria ser feito pelo poder público .

O último dia 23 do corrente marcou mais um aniversário do Rotary International, essa exemplar organização de homens e mulheres que agem desinteressadamente movidos, apenas, pelo ideal de servir, dentro do seu principal lema, criado pelo rotariano Frank Collin, de “dar de si antes de pensar em si”; esse ideal brotou como uma centelha na mente daquele jovem advogado chamado Paul Percy Harris, que passou a ideia a três amigos e a 23 de fevereiro de 1905, na então conturbada Chicago, nascia o Rotary International. Os rotarianos e as rotarianas fazem parte de um clube que, por sua vez, um número de clubes dá origem a um distrito rotário, dirigido por um rotariano que tem o título de governador. Dos Estados Unidos, país onde nasceu, o Rotary pousou no Canadá e, daí, para outros países no mundo todo. Somos uma legião de mais de um milhão e duzentos mil rotarianos trabalhando e procurando fazer o bem nos quatro cantos do mundo. Também utilizamos outro importante lema, o de que “Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve”, não esquecendo de citar os belos enunciados, em forma de indagação, que encontramos na “Prova Quádrupla”.

Em 1917, por iniciativa do rotariano Arch Klumph, foi instituído o que é o verdadeiro braço filantrópico do Rotary, a Fundação Rotária, responsável pelos maiores programas, como bolsas de estudos, intercâmbio de jovens, edificação da lavandarias, padarias, hospitais, principalmente nos países mais carentes da Ásia e da África; é essa mesma Fundação Rotária que, a partir de 1985, é a responsável pelo programa Polio Plus, visando erradicar da face da terra a poliomielite, a temida paralisia infantil.

O Rotary também não se esqueceu da fome, do analfabetismo, dos recursos hídricos e do meio ambiente e, neste ano em que completamos 117 anos, a organização está voltando sua atuação e estimulando seus associados no apoio ao empoderamento de meninas e mulheres, incentivando a Diversidade, a Equidade e a Inclusão. A nossa organização teve papel marcante quando da pandemia de 1918, a Febre Espanhola” e, também, durante os dois conflitos mundiais que ocorreram em 1914 e em 1939.

Recentemente, quando a nossa região viu-se às voltas com as enchentes que muito prejuízo causaram, o Rotary se fez presente com o trabalho de seus associados e esse fato mereceu alguns registros não somente nos meios de comunicação como em todos os ambientes em que o assunto foi discutido.

Nada fazemos de mais; estamos cumprindo o que prometemos quando ingressamos no Rotary, procurando dar o melhor de si e ajudar as comunidades carentes que muito precisam daqueles que têm alguma condição de ajudar.

João Otavio Macedo.