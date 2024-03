Mais um colégio de tempo integral é inaugurado pelo Governo do Estado, desta vez em Ibipitanga

Ao visitar neste sábado (2) o município de Ibipitanga, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou o Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral, que abriga cerca de 300 estudantes, e foi totalmente requalificado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC).

O trabalho executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) contou com aporte de R$ 14,5 milhões, entre obras e equipamentos. Foram realizadas ampliação e modernização da unidade de ensino, que agora passa a ter 12 salas de aula, teatro e restaurante estudantil. Também foi feita reforma do ginásio, com instalação de quadra poliesportiva coberta. Além disso, o governador entregou um ônibus escolar. “Uma grande festa para a educação integral na segunda semana do nosso ano letivo. Mais uma obra importante que essa região precisa e sempre clamou”, destaca Jerônimo.

Para a secretaria da Educação, Adélia Pinheiro, a entrega reforça o compromisso do governo baiano com a melhoria da qualidade da educação pública. “Aqui, estamos entregando mais um colégio de tempo integral. Tudo isso com professores qualificados, valorizados, estudantes apoiados e gestão de aprendizagem. É esse o nosso espírito e o nosso compromisso com a educação”, afirmou a secretária.

Na ocasião, foi dada como entregue a pavimentação asfáltica de acesso ao Colégio Estadual do Campo, que contou com recursos de R$ 500 mil.

Outras obras

Na área de Infraestrutura, também foram entregues as obras de pavimentação da BA-245, no trecho de quase 50 quilômetros entre o distrito de Mocambo, em Ibitiara, e Ibipitanga, realizadas com investimento de R$ 80 milhões; e restauração de 1,8 quilômetro do acesso da BA-245 a Ibipitanga. Além disso, o governador entregou a pavimentação, com drenagem de água pluviais, no bairro Salinas; e sinalização viária e passeio público nos bairros de Santa Luzia e Caixa D’água, com investimento total de R$ 9 milhões.

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) foi autorizada a elaborar projeto para implantação e pavimentação asfáltica em trecho de 26 quilômetros do Povoado Quilombola de Castanhão ao Povoado Saco do Fogo, intervenção que contará com R$ 23 milhões. A Seinfra ainda foi autorizada a elaborar projeto para pavimentação da rodovia BA-245, no trecho de 5 quilômetros da travessia urbana de Ibipitanga, na avenida Clériston Andrade; a deflagrar processo licitatório para construção de ponte sobre o Rio Paramirim, e a construção de acesso viário da ponte, com vão de 70 metros, no trecho urbano na BA-245. O investimento previsto é de R$ 6,7 milhões. Esta ligação vai facilitar o transporte de minérios, da pecuária e da agricultura.

Acompanhado do prefeito Humberto Rodrigues, o governador Jerônimo Rodrigues participou da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves e da Creche Municipal Professora Zoraide Plínio.