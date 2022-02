Mais um lote do “Auxílio Recomeço” é entregue em Itabuna

Mais um lote de 200 cartões do Auxílio Recomeço para famílias de itabunenses afetadas diretamente pela maior enchente da história da cidade foi entregue pela Prefeitura de Itabuna na manhã de sexta-feira, dia 11, no Grapiúna Tênis Clube. Com isso, totaliza 2.400 pessoas beneficiadas com este Programa Social da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

O “Auxílio Recomeço” traz esperança de dias melhores, o que tem movido essas famílias nesta retomada de suas vidas depois da tragédia natural de dezembro passado, quando as chuvas e as enchentes do Rio Cachoeira afetaram 30 mil pessoas.

Emocionada, dona Aurelina Maria da Silva, 72 anos, moradora da Rua João Mangabinha Filho, no Bairro Mangabinha, lembra os momentos de angústia que viveu quando a casa em que mora foi tomada pelas águas do Rio Cachoeira. “Fui retirada pelo telhado por um grupo de voluntários a bordo de motos aquáticas. Aquela cena ficará marcada em minha memória pelo resto de minha vida”, relembra.

A dona de casa completa dizendo que, apesar de ter perdido todos os bens materiais e a casa ter sido danificada, a chegada do Cartão do Auxílio Recomeço, no valor de R$ 3.000, ajudará muito na recuperação de sua casa. “Está sendo uma ajuda muito boa. Vou comprar materiais de construção para recuperar minha casa e deixá-la em condições dignas de morar”, afirmou.

O cartão do “Auxílio Recomeço” pode ser usado no comércio de Itabuna para a compra de utensílios domésticos, eletroeletrônicos e até materiais de construção. Morador da Rua Alto Brasileiro, no Mangabinha, Carlos Alberto Barbosa, conta que também perdeu grande parte dos móveis de casa. “Agora, vou comprar sofá, armário e outros itens que estou precisando”, diz.

Moradora do bairro Sarinha Alcântara, com a mãe e o irmão, dona Jaci Santos de Souza, também perdeu móveis e utensílios domésticos. “Estou muito feliz agora, porque nada tínhamos. A enchente levou tudo. A gente não dormia no chão porque uma pessoa abençoada por Deus nos doou colchões. Mas agora com o cartão, vamos poder comprar alguma coisa para nossa casa”, conta.

Com duas filhas e o marido morando na Rua do Cajueiro, em Nova Ferradas, dona Jéssica Nascimento de Sousa afirma que está confiante de que sua família poderá recomeçar a viver com dignidade depois de receber o cartão do Auxílio Recomeço. “Vamos comprar o básico. Estávamos sem saber o que fazer, com tanta coisa para comprar. Mas Deus no abençoou”, concluiu.