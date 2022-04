“Mais um momento de diálogo”, diz Éden sobre união de partidos de esquerda para eleger Lula

Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira, 20, representantes do Partido dos Trabalhadores da Bahia, do PSOL Bahia, da Rede Sustentabilidade, do PCdoB e PSB, com a participação do presidente nacional do PSOLl, Juliano Medeiros, dialogaram sobre a construção de uma frente popular de esquerda para derrotar Bolsonaro e a ultradireita no Brasil e eleger Lula presidente da República. Estavam presentes na reunião o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, do PCdoB, Davidson Magalhães, a presidente do PSOL Bahia, Elze Facchinetti, o vice-presidente do PSB, Rodrigo Hita, e a porta-voz da Rede Sustentabilidade Bahia, Iaraci Dias.

No encontro, Éden destacou a importância da união dos partidos para vencer a política de destruição de Bolsonaro. “Mais um importante momento de diálogo sobre programa e tática eleitoral, de mobilização das forças de esquerda e organizações populares em busca da superação do bolsonarismo e da volta de Lula à Presidência da República”.

“Nós do PSOL saudamos e nos empenhamos na construção de uma frente que consiga impor uma derrota a Bolsonaro, baseada no diálogo construtivo entre os partidos de oposição de esquerda”, afirmou, por sua vez, Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL.