Mais uma edição do “Aulão de Dança Comunidade,” nesta terça em Itabuna

Dando sequência ao Projeto Esporte Dance da Prefeitura de Itabuna, a Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) confirmou para esta terça-feira, 13, mais uma edição do Aulão de Dança Comunidade, no Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), no Bairro Jardim Primavera. As aulas acontecem das 8 às 17 horas e envolvem pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, como informa o instrutor Wendell Santos.

O Projeto Esporte Dance acontece de segunda a sexta-feira e uma vez por mês também aos sábados, em espaços diferentes, “justamente para dar oportunidade a um maior número de participantes, sem custos e em suas comunidades”, como explica o titular da Secretaria de Esportes e Lazer, José Alcântara Pelegrini.

Ele lembra que a proposta foi lançada no passado como forma de promover uma atividade saudável, participativa e, principalmente gratuita para jovens, adultos e idosos que muitas vezes não tem a oportunidade de frequentar uma academia tradicional, por isso, as aulas acontecem todos os dias e em locais diversificados.

Toda segunda e quarta-feira, por exemplo, as aulas acontecem na sede da própria da secretaria, na Rua Casemiro Rego, Bairro Conceição (próximo à Câmara de Vereadores). Às terças-feiras, no Caic, às quintas na Urbis IV e às sextas-feiras na Rua Nova, 40, no Parque Boa Vista. Vale ressaltar que uma vez por mês tem o aulão especial, aos sábados, inclusive com um café da manhã à base de frutas e sucos, sempre a partir das 7 horas, na sede da SEMEL.

Segundo o professor de dança e instrutor do projeto, Wendell Santos, as aulas são bem diversificadas, com novas coreografias ensaiadas previamente, e uma mistura de ritmos que vão desde o pagode, passando pela axé, fank, rap, bossa nova, entre outros ritmos. “A proposta foi tão bem recebida que os alunos não perdem uma aula e ainda afirmam que passaram a se sentir melhor para as atividades do dia a dia depois do projeto”, informa o professor. .

“É aquela sensação de bem estar que uma dança promove em quem a pratica regularmente”, completa Wendel, Ele ainda acrescenta que dançar é uma atividade física prazerosa, pois faz bem para o corpo e a mente.

Ele cita alguns benefícios, a exemplo de uma postura mais correta, melhor mobilidade nas articulações, o que favorece uma respiração correta e ainda ajuda na defesa do organismo. “É tão saudável que ajuda na perda de calorias e combate até a depressão”, concluiu o professor.