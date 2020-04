Mais uma morte na Bahia por causa do Coronavírus

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia, divulgado neste domingo, 26, mais uma pessoa infectada pelo Coronavírus entra para a lista de mortos no estado por causa da doença. Trata-se de um homem de 74 anos, que recebeu atendimento em Salvador.

Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA) analisou 15.475 amostras de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) entre 1º de março e as 15h30 de hoje (26). No momento, há 1.840 exames aguardando resultado devido ao incremento gerado pela região Sul, sobretudo, pelos municípios de Ilhéus e Itabuna.

O aumento expressivo do número de exames processados, que alcança 1.000 por dia, deve-se ao investimento do Governo do Estado na unidade, que passou a contar com novas máquinas e funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana.

A Bahia registra 2.248 casos confirmados de Covid-19, o que representa 19,86% do total de casos notificados no estado. Considerando o número de 473 pacientes recuperados e 74 óbitos, 1.701 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 124 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (60,36%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Ilhéus (1028,79), Uruçuca (974,71), Itabuna (675,35), Coaraci (588,48) e Gongogi (561,17).

No momento, 250 pacientes confirmados para Covid-19 em toda a Bahia encontram-se internados, sendo 73 em UTI. O boletim epidemiológico registra 5.360 casos descartados e 11.332 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 74 mortes pelo coronavírus nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (39); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas deste domingo (26).

O 74º óbito foi registrado em 16 de abril, no entanto, apenas hoje (26) a vigilância epidemiológica estadual obteve acesso a Declaração de Óbito do paciente que estava internado em um hospital da rede privada de Salvador, mesmo após reiterados contatos telefônicos e o envio de emails para a unidade. O paciente era um homem de 65 anos, com histórico de hipertensão. Na oportunidade, esclarecemos que todas as unidades públicas e privadas que possuem casos de notificação compulsória devem fazê-los imediatamente.