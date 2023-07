Mais uma morte no trânsito da avenida duplicada em Ilhéus

Será velado das 7 às 18 horas desta sexta-feira, 21, no SAF, o corpo do professor Renato Rodrigues Sofia, que morreu vítima de acidente no trânsito. Na última segunda-feira, ele voltava da praia, na zona sul de Ilhéus, quando foi atropelado por uma moto, na avenida duplicada. Desde então, o professor estava na UTI do hospital Costa do Cacau. Hoje, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Renato, que tinha 59 anos de idade, trabalhava na Faculdade de Ilhéus, onde, com o título de doutor, além de diversas especializações, participava dos principais projetos daquela instituições de ensino ilheense. A avenida duplicada, onde ocorreu o acidente, é uma área perigosa para a travessia de pedestres. Ali, são frequentes os acidentes com mortos e feridos.