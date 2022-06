Segunda prisão no São João de Porto Seguro por reconhecimento facial

Um homem procurado pela Justiça por homicídio qualificado foi preso com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial instalado no ‘Circuito do São João’, na cidade de Porto Seguro, nesta sexta-feira (17). Ele é o segundo foragido encontrado pela tecnologia instalada nos portais de abordagem do festejo junino.

Após o sistema apontar 90% de similaridade, equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) Costa do Descobrimento que faziam o monitoramento através de uma das bases montadas no circuito acionaram guarnições do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro).

O homicida foi levado para 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, onde teve o mandando expedido pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus confirmado.

A ferramenta, que está em expansão para 77 municípios baianos e em fase de testes em Porto Seguro, além de ser ampliada com 1.200 câmeras pontos de imagens em Salvador, já localizou 258º foragidos da Justiça.