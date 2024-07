Mais uma vez, Lula se une a Jerônimo na maior festa cívica da Bahia

A celebração pela independência do Brasil na Bahia está sendo prestigiada, mais uma vez, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira (2). Em carro aberto, com o turbante dos Filhos de Gandhy, Lula participou, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do emblemático desfile do 2 de Julho. O cortejo seguiu em direção à Praça Municipal, acompanhado de milhares de baianas e baianos.

Fanfarras, ruas movimentadas e sacadas de casas decoradas manifestam a alegria e o orgulho do povo da Bahia pelos heróis dessa história que em breve será contada nos livros escolares de todo o país. Uma demanda do Estado reconhecida pelo presidente Lula, que já está em andamento e trâmites burocráticos.

Acompanham o cortejo, junto com o presidente, o vice-governador Geraldo Júnior, a primeira-dama do Brasil, Janja Silva, e a primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso.