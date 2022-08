Mais uma vez, Unilasalle tem nota máxima no Mec

A Universidade Lasalle, com inscrições abertas para novo vestibular, tem resultados expressivos recentes. Após avaliação em nove cursos no Mec, sete no formato EaD obtiveram nota máxima.

A instituição, com polo em Itabuna, oferece faculdades na área de tecnologia, gestão variadas licenciaturas.

Confira as opções de cursos aqui.

Bolsas e mobilidade internacional

Visando a incentivar a Mobilidade Acadêmica Internacional dos Estudantes dos Cursos de Graduação da Universidade La Salle, junto a Instituições de Ensino Superior localizadas fora do território nacional e que possuem Convênios com esta Instituição de Ensino, a Universidade estabelece o Programa de Incentivo à Mobilidade Acadêmica Internacional.

A inscrição deve ser realizada no site da Unilasalle, na página do Centro Internacional de Hospitalidade, através do preenchimento do Formulário de Inscrição até 26 de agosto de 2022.

O Programa de Incentivo à Mobilidade Acadêmica da Unilasalle tem como objetivo conceder bolsas de estudo de 100% nas mensalidades, do semestre letivo de 2023/1 (janeiro até junho de 2023), no qual se realizará a Mobilidade Acadêmica, para no máximo 40 (quarenta) acadêmicos por semestre.

Critérios para a concessão de bolsas

optar por realizar a mobilidade acadêmica de seis meses;

não ser beneficiário de bolsa do ProUni;

estar em dia com os encargos educacionais contratados junto à Unilasalle;

já ter cursado 30% (trinta por cento) do curso de graduação;

possuir coeficiente de rendimento (média total de suas notas) igual ou superior a 7,0 (sete);

possuir no máximo 3 reprovações no currículo acadêmico.

possuir domínio da língua estrangeira correspondente da universidade de destino (comprovada de acordo com requerimentos da referida Universidade);

autorizar a divulgação de sua imagem para marketing institucional, com a efetiva inscrição;

se comprometer a atuar como “Embaixadores” da Unilasalle na universidade de destino, promovendo a imagem da instituição no exterior;

participar dos eventos da mobilidade acadêmica quando solicitado;

conhecer os princípios da Rede La Salle;

participar de voluntariado assistencial quando solicitado;

não estar cursando o último semestre do seu curso;

não ter cursado 80% do Curso de graduação em que estiver matriculado.

Confira no Edital:

https://www.unilasalle.edu.br/uploads/files/6c2b00b1fde31690ddc70f0c504c1d8a.pdf