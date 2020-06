Major José Domingos entre os 64 mortos por Coronavírus em Itabuna

O Major José dos Santos Domingos, da Polícia Militar, entrou para a lista de óbitos por Covid-19 em Itabuna. Ele morreu nesta quarta-feira, 24, em Salvador, aos 64 anos de idade.

Com sintomas da doença, o Major Domingos buscou atendimento médico em Itabuna, e o seu teste deu positivo. Ele, então, foi levado para tratamento na capital do estado.

Lá, não resistiu e morreu 10 dias depois de internado. O Major, segundo os médicos, tinha diabetes, o que complicou ainda mais o seu quadro de saúde.

José Domingos, de acordo com manifestações de pesar em redes sociais, era um profissional conceituado em Itabuna, onde foi comandante da Guarda Municipal

Ainda em Itabuna, o Major Domingos trabalhou também na Companhia Independente de Policiamento Rodoviária. Seu sepultamento será com base no protocolo do Coronavírus. Ou seja, sem aglomeração de pessoas.

NOVOS NÚMEROS

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado agora há pouco pela Secretaria da Saúde de Itabuna, já são 64 mortes no município por causa do Coronavírus. Casos de infectados, 2031. A seguir, o novo boletim: