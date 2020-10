Mala enterrada em Ilhéus com o corpo de uma mulher

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira (1º), por volta das 16h. No imóvel onde as prisões aconteceram, funcionava um ponto de distribuição de drogas.

Ainda de acordo com o G1, a jovem, identificada como Thaianne Nascimento Oliveira (foto), tinha desaparecido no dia 7 de agosto e o corpo foi encontrado no dia 2 de setembro no bairro Malhado. Segundo as investigações da polícia, Thaianne estaria envolvida em um triângulo amoroso e a motivação do crime seria vingança.