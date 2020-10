Mamografias podem ser agendadas por formulário online ou telefone

As mamografias ofertadas durante o mês de outubro, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), poderão ser agendadas a partir de agora através de um formulário online (saes.saude.ba.gov.br), além do telefone 0800-071-4000, que funciona das 8h às 18h. Os exames podem ser realizados por mulheres de 40 a 69 anos, com horário previamente agendado.

A iniciativa faz parte da programação da Sesab para o Outubro Rosa, movimento internacional que estimula empresas, população e entidades a trabalhar na detecção precoce e tratamento do câncer de mama.

Os atendimentos foram iniciados na última segunda-feira (5) e prosseguirão até o dia 31 de outubro. Para o local do atendimento, com o agendamento feito, a mulher deve levar cópias de RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Além da mamografia, será garantido todo o tratamento em caso de suspeita e confirmação do câncer de mama. Serão feitos exames complementares e, caso seja necessário, a mulher será encaminhada para a rede de atenção.