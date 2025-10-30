Mandado de busca e apreensão no sul da Bahia


Vereadores e um assessor parlamentar então entre os alvos da polícia

Por /

Fotos Flávia Vieira Ascom SSP

Uma operação policial para cumprir mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta quinta-feira, 30, em Itabuna, Ilhéus e outras cidades do sul da Bahia.

Entre os alvos,  estão políticos, homicidas e traficantes de drogas, além de envolvidos com lavagem de dinheiro.

Além das duas principais cidades do sul da Bahia, a operação, denominada “Frater Dominus”, busca localizar criminosos em  Ubaitaba, Itacaré, Maraú, Ibirapitanga e Aurelino Leal.

Foi apurado até agora que a organização criminosa mobilizou mais de R$ 20 milhões através de transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos envolvidos.

Entre os alvos estão dois vereadores e um assessor parlamentar do município de Ubaitaba, além de uma liderança criminosa apontada como mandante de homicídios nas regiões de Ibirapitanga e Aurelino Leal..




Notícias Relacionadas

Em Itabuna, moradores do Antique impedem o furto de cabos e fios de energia 
Prefeitura de Ilhéus manifesta solidariedade à família de Bárbara Reis
Assassinada pelo ex depois de uma briga
Frente de Mulheres da Câmara organiza ato em memória das vítimas do triplo homicídio em Ilhéus
Uma vítima fatal em acidente na 116
Embriagado, motorista bate carro e mata uma pessoa
Novas viaturas para a Polícia Militar
Preso assassino das três mulheres em Ilhéus

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *