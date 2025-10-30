Mandado de busca e apreensão no sul da Bahia

Uma operação policial para cumprir mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta quinta-feira, 30, em Itabuna, Ilhéus e outras cidades do sul da Bahia.

Entre os alvos, estão políticos, homicidas e traficantes de drogas, além de envolvidos com lavagem de dinheiro.

Além das duas principais cidades do sul da Bahia, a operação, denominada “Frater Dominus”, busca localizar criminosos em Ubaitaba, Itacaré, Maraú, Ibirapitanga e Aurelino Leal.

Foi apurado até agora que a organização criminosa mobilizou mais de R$ 20 milhões através de transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos envolvidos.

Entre os alvos estão dois vereadores e um assessor parlamentar do município de Ubaitaba, além de uma liderança criminosa apontada como mandante de homicídios nas regiões de Ibirapitanga e Aurelino Leal..