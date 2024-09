Mangabinha e Santa Inês vão disputar titulo do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna

As seleções do Mangabinha e do Santa Inês que venceram os adversários Nova Ferradas e Santo Antônio, respectivamente, nas semifinais do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna, no domingo passado, estarão na disputa do título no Campo do Futebol Amador, no Sarinha Alcântara, no próximo domingo, dia 22, às 9 horas.

No primeiro confronto, o Mangabinha aplicou sonora goleada de 4 a 1 sobre Nova Ferradas, em um jogo marcado pela acirrada disputa entre os dois times. Ao final, prevaleceu o bom índice técnico do primeiro com gols marcados por Tarcísio, que disparou na artilharia do campeonato com oito tentos, Aran, com dois gols e Luis Felipe enquanto Joelinton descontou.

Na partida mais aguardada, o Santa Inês 1 x 1 Santa Antônio, no tempo normal, acabou nas cobranças de tiros livres diretos da marca do pênalti, onde brilhou o bom goleiro Papito que defendeu três penalidades e colocou o seu time na final. Emocionado, ele desabafou:

“Graças a Deus, falei para meus batedores: convertam, que pego. Saí de casa ouvindo o Salmo 21, depois de beijar minhas filhas e minha esposa. A gente conseguiu e vamos ser os primeiros a dar um título ao Santa Inês, que merece”, sentenciou com os olhos marejados e sob muitos cumprimentos dos demais atletas da seleção do bairro.

O Salmo 21, diz: “1 O rei se alegra em tua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija! 2 Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. 3 Pois vais ao seu encontro com bênçãos de bondade; pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino”

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, realçou o domingo de emoção e alegrias no Campo do Futebol Amador, que ganhou arquibancada móvel com capacidade para mil pessoas sentadas, praça de alimentação e a segurança oferecida pelo 15º Batalhão de Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

“As pessoas que vieram tiveram bons jogos, animação e interação, o que a Prefeitura propõe com a realização do Campeonato Interbairros de Futebol. A gente espera oferecer melhores condições ainda maiores na final, já que com dois lances de arquibancadas se poderá separar as torcidas, visando maior segurança e evitar atritos. Estamos todos de parabéns”, concluiu.