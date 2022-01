Mangabinha recebe Força Nacional do SUS na tarde desta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna enviou nota à imprensa informando que profissionais da Força Nacional do SUS vão prestar atendimento médico nesta segunda-feira (3), a partir das três horas da tarde, a pessoas atingidas pela enchente e que tiveram contato com água contaminada.

O atendimento será na Escola UAB, ex-Antônio Carlos Magalhães, na Rua Elvira de Carvalho, 154.

Os médicos da Força Nacional do SUS irão reforçar o atendimento da Atenção Primária à Saúde em Itabuna, após a cheia do Rio Cachoeira e as fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia.