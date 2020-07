Manifestação de comerciantes nas ruas de Itabuna

Por decisão judicial, o comércio não essencial continua fechado em Itabuna. Hoje, os lojistas foram às ruas protestar. Ontem, a prefeitura recorreu, porém sem êxito.

O juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, Ulisses Maynard Salgado, manteve, portanto, a decisão liminar ao rejeitar os embargos de declaração. Segundo o magistrado, não há um estudo técnico que justifique a reabertura.

A falta de leitos de UTI disponíveis para pacientes do covid-19 pesou muito na decisão do juiz, que determinou o fechamento a pedido do Ministério Público.

As lojas, vale lembrar, tinham sido reabertas no último dia 9, quase quatro meses depois de baixarem as portas por causa da pandemia.

Enquanto isso, os números do Coronavírus em Itabuna não param de crescer. Já são mais de 5 mil infectados no município, e 109 mortes, de acordo com o último boletim epidemiológico.