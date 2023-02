Manifestantes fecham a rodovia 415 em Itabuna

Uma manifestação nas primeiras horas desta terça-feira, 28, prejudicou o trânsito na BR-415, trecho Itabuna/Itapé. O movimento foi organizado por um grupo de moradores beneficiados pelo projeto aluguel social, em benefício das famílias que perderam suas casas na última enchente. Alegam os manifestantes que o repasse da Prefeitura está atrasado. A seguir, uma nota do prefeito Augusto Castro em torno do assunto.

NOTA

O Prefeito Augusto Castro (PSD) já encaminhou projeto de lei para a Câmara de Vereadores, em caráter de urgência, para manutenção do auxílio aluguel às famílias beneficiárias.

O prefeito reafirma que as famílias não terão perdas financeiras, pois será paga a parcela retroativa referente ao mês de janeiro do corrente ano. A Lei anterior contemplou o pagamento do auxílio aluguel durante 12 meses.

Essas famílias serão contempladas com novos imóveis que serão construídos em parceria com os governos federal e estadual cujo processo já está em andamento.

O prefeito salienta que, só pode liberar o recurso financeiro para as famílias após aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal e nesta terça-feira, dia 28, às 9h estará reunido com a comissão.