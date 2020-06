Manoel Chaves Neto aguarda autorização para reabrir o shopping

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, está adotando todas as medidas necessárias com os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde, para reabrir com total segurança, assim que a flexibilização da atividade comercial for liberada.

Enquanto a reabertura não é autorizada, o shopping está funcionando no sistema drive thru e delivery e mantem em funcionamento setores considerados essenciais, como Bompreço, Drogarias Velanes e a Lotérica. O Drive Thru e Delivery, com relação das lojas pode ser acessado no site www.shoppingjequitiba.com.br

Nesta entrevista, o diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, fala sobre a expectativa para a reabertura do empreendimento e sobre os impactos da pandemia.

Dos 577 shoppings Centers no Brasil, 411, equivalente a 71% do total, estão abertos e em operação. Como tem sido este retorno?

Manoel Chaves Neto – O protocolo de abertura tem sido parecido em todos os Shoppings Centers no Brasil, com pequenas mudanças regionais: horários reduzidos, maior frequência da higienização, uso obrigatório de máscaras por frequentadores e funcionários, verificação de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel, acesso ao estacionamento eletronicamente e suspensão de atividades promocionais que tragam aglomeração.

Quantos Shoppings na Bahia estão abertos e em plena operação?

Manoel Chaves Neto – Dos 21 shoppings centers existentes no estado, 3 deles, equivalentes a 14% do total do estado estão reabertos e em operação.

Qual a perspectiva para abertura do Shopping Jequitibá?

Manoel Chaves Neto – O Shopping Jequitibá está 100% pronto para reabertura em plena segurança, com todas recomendações feitas pela OMS, implementadas e todo o time de colaboradores treinado e adaptados para o convívio no novo normal. Diante todos investimentos e adequações feitas, o shopping será um ambiente educativo em relação a COVID 19.

Mas para que isso ocorra, dependemos de um entendimento conjunto da Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Ministério Público.

O que significa passar as celebrações da Páscoa, Dias das mãe, Dia dos Namorados e São João, datas com forte apelo comercial com o shopping fechado?

Manoel Chaves Neto – Está sendo um período bem difícil para o varejo, pois todas nossas 137 operações se encontram paralisadas, com uma queda vertiginosa nas vendas. O impacto econômico em datas tão importantes e no próprio dia a dia normal é muito grande e por isso aguardamos a reabertura do shopping para iniciarmos o processo de recuperação.

Quais as alternativas de vendas que o Shopping Jequitibá proporcionou aos seus lojistas?

Manoel Chaves Neto – Criamos as alternativas paliativas para impulsionar as vendas com a implantação do Delivery e Drive Thru, iniciativas que serão incrementadas, melhoradas e ficarão em definitivo como um canal de vendas dos lojistas do Shopping Jequitibá.