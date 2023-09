Manoel Chaves Neto: “o Ipê Mall nasce em Ilhéus, com nome e sobrenome

Na sexta-feira, 29, foi inaugurado o tão esperado e desejado restaurante do MCDonald´s, a primeira âncora do empreendimento e também o primeiro restaurante da marca na cidade, que faz parte do Ipê Mall.

O Ipê Mall, tem no seu conceito oferecer soluções de conveniência, serviços, alimentação e entretenimento, iniciando a partir da presente data, na categoria de alimentação, com a inauguração do MCDonald´s, numa das mais belas cidades do litoral brasileiro, consagrada mundialmente por Jorge Amado.

Nesta entrevista, Manoel Chaves Neto, fala sobre o Ipê Mall e suas perspectivas, como também, o relevante impacto da inauguração do MCDonald´s.

Quem é o franqueado do MCDonald´s em Ilhéus?

MCN- A loja do MCDonald´s de Ilhéus, como a de Itabuna, instalada no Shopping Jequitibá desde 2000, são de propriedade da Arcos Dourados, que detém centenas de restaurantes na América Latina.

Como será o funcionamento da loja?

MCN – Por se tratar de uma loja que está sendo inaugurada antes do Ipê Mall e ser concebida com características independente, motivado pelo potencial mercadológico da cidade e a necessidade da implantação do Drive Thru, a operação e funcionamento serão conduzidas e determinadas pela própria rede.

Por que a mudança do nome de Ipê Boulevard para Ipê Mall?

MCN- Esta mudança foi necessária após estudos e pesquisas, tendo como objetivo, atender diretamente o propósito do nosso empreendimento, que tem as características de um Strip Mall.

Quem são os empreendedores do Ipê Mall?

MCN- A Sul da Bahia Participações e a G2 Investimentos.

Quais serão as características do Ipê Mall?

MCN- Diferentemente de um shopping center, que é um local de destino, onde o frequentador sai com a finalidade de ir ao shopping prioritariamente para fazer compras, o Mall Urbano é um espaço que oferece soluções de alimentação, conveniência, lazer e serviços.

Qual a previsão de inauguração?

MCN- Vamos inaugurar o Ipê Mall no primeiro trimestre de 2024, para poder proporcionar uma experiência diferenciada na data comemorativa dos Dias das Mães.

Quais as marcas que integrarão o Ipê Mall?

MCN- A marca integrada ao Ipê Mall, até então, é o MC Donald’s que sendo inaugurado hoje. Temos mantido várias conversas com potenciais futuros lojistas, entretanto, abriremos a comercialização em breve.

O Ipê Mall vai concorrer com o Shopping Jequitibá?

MCN-De forma alguma, pois o Shopping Jequitibá é um shopping regional, dominante no Sul da Bahia, inaugurado há mais de 23 anos, com mais de 140 operações consolidadas, mix completo, amplo estacionamento, dentre outras características que consolidam o empreendimento. Por outro lado, o Ipê Mall não tem nenhuma pretensão comparativa com um Shopping Center, está nascendo para ser definitivamente para um Strip Mall.

Porque a escolha da localização, no Centro de Ilhéus?

A localização é fator preponderante, fundamental para o varejo, necessitando de essencialmente da infraestrutura e serviços públicos consolidados a exemplo de transportes públicos, serviço de concessionarias públicas de água, esgoto, energia elétrica, dentre outros. Sem falar na necessidade de estar o mais próximo possível do adensamento populacional.

Diante inúmeros investimentos que tem sido realizado em Ilhéus pelo poder público e privado, qual sua visão e perspectivas para a cidade?

MCN- Ilhéus, além de ter uma beleza natural exuberante, tem história, cultura e características acolhedora da população, completando com as maravilhosas praias, clima tropical propicio para a atividade turística durante todo ano, além, de uma área de Mata Atlântica preservada, proporcionada pelo cultivo do cacau cabruca.

Ressalto, parabenizo e desejo continuidade ao Prefeito Marão pela articulação e alinhamento com o vice prefeito Bebeto, bancada da Câmara de Vereadores, além, do estreito relacionamento, com o Governo do Estado da Bahia, na gestão atual de Jerônimo Rodrigues, como também, na gestão anterior de Rui Costa, corroborado pela união e comprometimento dos Deputados Federais e Estaduais, Paulo Magalhães, Rosemberg Pinto, Soane Galvão, dentre outros, que tem garantido relevantes, e importantes investimentos na criação, modernização e melhoria da infraestrutura pública no município, gerando para o setor privado uma nova perspectiva de crescimento para Ilhéus e o Sul da Bahia.