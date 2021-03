Manoel Chaves Neto parabeniza Augusto Castro pela implantação do Hospital de Campanha

O empresário Manoel Chaves Neto, diretor do Shopping Jequitibá, parabenizou o prefeito de Itabuna pela implantação do Hospital de Campanha para atender pacientes com Covid 19. De acordo com Neto “a

inauguração do hospital de campanha com de 40 leitos de UTI, dobra a oferta, da segurança para o tratamento da COVID 19 e também, traz total condições e também segurança para todos que precisam de trabalhar, sendo seu trabalho essencial para a manutenção de sua vida e de seus familiares” .

“Somos sempre a favor da prevenção e segurança da vida, seja através da necessidade de infraestrutura médica e hospitalar, quanto também na manutenção dos empregos e renda para a população”, disse.

“Parabéns a você, Augusto, todo seu time de secretários, gestores da saúde e Vereadores”, finalizou.