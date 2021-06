Manoel Chaves Neto participa de encontro para fortalecer o marktplace do Jequitibá

O diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, participa em São Paulo da Imersão e Mentoria Gestão 4.0. O evento liderado por Tallis Gomes, eleito pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do Brasil e atual diretor da Singu, maior marketplace de beleza e bem estar do Brasil; Bruno Nardon, sócio e co-fundador do Gestão 4.0 e diretor da Dafit, maior grupo e e-commerce da América Latina; e Alfredo Soares, criador da Xtech Commerce, uma plataforma com foco em micro e médias empresas que revolucionou o setor.

A Gestão 4.0 é um estilo de administração que permite que as empresas interajam e trabalhem de acordo com as expectativas de seus clientes, num precesso permanente de inovação. Já a imersão e mentoria foram desenvolvidas para que em poucos dias líderes em posições estratégicas assimilem novas técnicas para promover mudanças significativas em seus negócios.

De acordo com Manoel Chaves Neto, “nossa participação nesse importante evento possibita adquirir novos conhecimentos e tecnologias e estabelecerr networks que permitam alavancar de forma mais rápida o marketplace, plataforma de vendas digital lançada pelo Shopping Jequitibá”. O marketplace permite que o shopping funcione 24 horas, 7 dias por semana online, atendendo a conveniência de compra e entrega do cliente.

“A busca pela inovação é um valor, um DNA, que absorvemos de nosso pai Helenilson Chaves, que continua uma marca em todo nosso time. Vamos consolidar o maketplace do Jequitibá como uma alternativa concreta de canal de distribuição, capaz de ir além da estrutura física proporcionando excelentes oportunidades de vendas para os parceiros lojistas do, que acreditam no potencial mercadológico do Sul da Bahia”, finaliza Neto Chaves.