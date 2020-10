Manoel Chaves Neto: “Shopping Jequitibá Ilhéus vai gerar 1200 empregos”

O diretor do Grupo Chaves, Manoel Chaves Neto, conversou com o comunicador Vila Nova, no Programa O Tabuleiro, da Ilhéus FM, na manhã desta sexta-feira (30) e contou detalhes sobre a implantação do Jequitibá Shopping Ilhéus, que será instalado na zona sul. Segundo Manoel, havia o desejo pessoal de instalar o empreendimento onde atualmente é o estádio Mário Pessoa, mas o litoral sul possui uma infraestrutura ideal, em frente ao mar.

“Será um Shopping diferente do de Itabuna, LifeStyle , voltado para o turismo de praia e vamos valorizar bastante a cultura do Cacau e de Jorge Amado”, disse. “A estimativa de investimento para a primeira etapa é de R$ 60 a R$ 70 milhões, sem contar o valor do terreno”, pontuou.

Sobre a geração de empregos, o empresário disse que a previsão é que sejam criados de 800 a 1200 postos de empregos diretos. “ Foi providencial os últimos investimentos em Ilhéus. É uma grande transformação para o Sul da Bahia, a cidade vai crescer ainda mais rápido do que imaginamos”, opinou Manoel, citando a ponte Jorge Amado e as duplicações das rodovias BA 001 e BR 415.

Sobre a escolha do nome, ele explicou que a marca já está consolidada há 20 anos na região. “Construir uma nova marca de shopping demanda tempo e dinheiro. Além do Jequitibá representar força e estar presente na Mata Atlântica de nossa região”, disse. “Quando a gente fizer campanha de marketing, na TV por exemplo, vai abranger os dois shoppings”, concluiu.

“O início da construção será em 28 de junho, a conclusão é prevista entre novembro de 2022 a março de 2023”, afirmou.