Manoel do Carmo, dono de academia, faz um desabafo sobre sua situação econômica

Emocionado, o empresário Manoel do Carmo gravou um vídeo sobre as consequências do comércio parado por causa da pandemia do Coronavírus. Ele é apenas um entre centenas e milhares de profissionais que vivem exclusivamente do seu negócio. E que, por isso, não suporta ficar muito tempo parado, situação imposta pelo isolamento social, iniciado em março.

As lágrimas de Manoel do Carmo caíram quando ele desabafou: “Eu sou um homem que sempre gostei de trabalhar pra levar o pão para a minha casa honestamente. Nunca quis depender de políticos. Nunca quis depender de verba que o Governo federal, estadual, municipal”.

Ainda sob forte emoção, Manoel revelou: “Sempre gostei de trabalhar pra ter um orgulho de me alimentar com aquilo que eu conquistei do meu trabalho, com meu esforço. Não tem coisa pior, mais revoltante pro pai de família do que ficar mendigando pão”.

Entre um soluço e outro, Manoel finalizou o desabafo, exposto em rede social, com uma pergunta: “Até quando nós vamos ficar dependente de governo? Até quando?

A Academia Hebreus, em frente ao hospital Manoel Novais, em Itabuna, é a empresa de Manoel do Carmo. Ela está de portas fechadas. Segue, portanto, o exemplo de todas as atividades que exigem aglomeração.

Além da Hebreus, Personal trainer é outra atividade profissional desenvolvida por Manoel. Mas está parada também por conta do isolamento social, que pelo menos em Itabuna está sem prazo para encerrar. É que continua crescente o índice do Coronavírus no município.