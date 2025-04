Manu Berbert lança Fábrica de Ideias, curso sobre comunicação estratégica nas redes sociais

Manu Berbert lança neste domingo o Curso On Line Fábrica de Ideias, um dos materiais do projeto Decola Com Manu, que oferece a oportunidade para micro e pequenos empreendedores, e também profissionais liberais, decolarem a sua comunicação nas redes sociais.

Publicitária e com vasta experiência profissional, Manu diz que viu a necessidade de atender a tantas pessoas que buscam incrementar as suas redes sociais e não sabem como fazer, ou desconhecem as estratégias necessárias para tal: “Assim que retornei para a minha profissão, após o período dedicado exclusivamente aos eventos privados, comecei a perceber esta demanda. Muita gente não consegue pagar uma equipe de comunicação profissional, e muitos não precisam mesmo. O profissional que tem o seu negócio e consegue aprender, ele passa a não depender e se livra de mais essa despesa, afinal empreender no Brasil não é fácil!”, justifica.

Manu Berbert é formada na Universidade Tiradentes, em Aracaju, e pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela FacSul-Bahia. Durante oito anos coordenou o setor de comunicação da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, foi também Diretora de Comunicação da Prefeitura de Itabuna, e atualmente coordena a comunicação e setor de eventos institucionais de instituições públicas e privadas. “O mundo está totalmente virtual e quem não está ajustando sua imagem, ou do seu negócio, nas redes sociais, está perdendo espaço e lotando a agenda do concorrente! A Fábrica de Ideias, com vídeos explicativos curtos e que podem ser assistidos no próprio celular, tem muito material para ser postado com apenas um clique, o que vai facilitar a vida de muita gente ”, explica.

A Fábrica de Ideias estará disponível a partir deste domingo, dia 27 de abril, através das páginas oficiais de Manu Berbert no instagram: @colanamanu e @decolacommanu