Manuela Berbert convida para segundo ensaio de Eddy e Via de Acesso

Manuela Berbert, empresária em Itabuna, abre as portas do Casarão Cola Na Manu nesta terça-feira (6), véspera de feriado, para o segundo ensaio de Eddy e Via de Acesso. “Estamos iniciando uma nova fase. Após o primeiro ensaio, que foi uma das noites de recorde de público no Casarão, vamos produzir o segundo e contar os planos para todos”, indicou.

A programação da noite especial tem Sambarilove e o Baile do DJ Neto Nogueira. Inaugurado no final de 2021, o Casarão vem movimentando a noite de Itabuna e região, com as famosas Quintanejas, Bailões e muitos eventos temáticos. “Sem dúvidas, será mais uma noite para entrar na história”, disse ela.

O Casarão Cola Na Manu fica na Avenida JS Pinheiro, 2120, Centro (Ao lado do Sest Senat).

Mais informações no Instagram do Casarão Cola Na Manu.