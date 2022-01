Manutenção em redes de esgoto é intensificada em Itabuna

A Gerência de Saneamento da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) intensificou, nos últimos dias, os trabalhos de reparo de desobstrução e transbordamento das redes de esgoto em diversos pontos da cidade. Oito equipes estão atuando para atender em um menor tempo as demandas da comunidade.

De acordo com Tauan Sampaio, gerente de Saneamento da Emasa, o atraso de materiais básicos, como areia, cimento e tubos, por parte de fornecedores, causou a demora no atendimento de algumas solicitações. Porém, o fornecimento de insumos já foi normalizado e as equipes estão trabalhando em ritmo intenso.

Nos últimos dias, operários da Gerência de Saneamento atuaram na Rua Santa Rita, no bairro Califórnia; Rua São José, no Zizo; Rua Pedro Jerônimo, no bairro de mesmo nome. “O sistema de saneamento demanda serviços de forma contínua, procuramos atender com a máxima brevidade, no tempo médio de 48 horas. Agora, nos casos de retorno de dejetos para algumas residências, damos prioridade absoluta”, afirma Tauan Sampaio.

O gerente de Saneamento lembra da importância das residências e estabelecimentos comerciais terem suas caixas de gordura. “É muito importante a implantação de caixas de gordura por parte dos nossos usuários. Dessa forma, se evita que ocorram entupimentos frequentes na rede de esgoto”, diz.

Recuperação de vias

A Gerência de Saneamento também é a responsável por recuperar as vias públicas ou passeios que sofrem intervenções das equipes da Emasa, para reparos nas redes de água ou esgoto. Atualmente três equipes realizam esse tipo de serviço.

“As Gerências Técnica e de Saneamento atuam de forma integrada para que os buracos abertos nas vias sejam recuperados com a máxima brevidade, evitando contratempos para os transeuntes”, garante Sampaio.

Entre as três equipes que atuam na área de reparos de vias, existe a que recupera pisos em paralelepípedos e asfalto. Outra, que trabalha na recuperação de passeios e calçamentos, e a terceira, que atua com preenchimento de valas. Sendo que as três equipes atuam na retirada dos entulhos dos reparos. (Fonte: Ascom/Emasa)