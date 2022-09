Marcada a data da reinauguração da Vila Olímpica de Itabuna

A Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, no bairro São Caetano, será entregue a comunidade desportista na manhã de segunda-feira (26), às 9 horas, durante ato que contará com a presença do Secretário Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre-BA), Davidson Magalhães, e do prefeito Augusto Castro.

Itabuna sempre foi um celeiro de bons atletas e por esse motivo, a conclusão das obras estava sendo aguardada com muita expectativa. Os espaços já existentes foram totalmente recuperados, a exemplo, da piscina, quadra poliesportiva, vestiários e arquibancadas. Mas a grande novidade foi a instalação de equipamentos que possibilitarão a prática de novas modalidades esportivas, a exemplo de pista de atletismo, campo society com grama sintética e quadra de areia.

Também foram instalados sistemas de acessibilidade e de combate a incêndio, que garantirão mais segurança e conforto para os frequentadores da nova Vila Olímpica de Itabuna. A obra tem um investimento de R$ 3,6 milhões. Ela foi executada por meio de uma parceria entre o Governo da Bahia por meio da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (SETRE) e a Prefeitura de Itabuna.