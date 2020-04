Marcada inauguração do Centro de Atendimento Covid-19 em Ilhéus

Deverá começar a funcionar nesta sexta-feira (24) o primeiro Centro de Atendimento Covid-19 do interior da Bahia, com sede em Ilhéus. O espaço, montado no Centro de Convenções, recebeu na manhã de hoje a visita do Gabinete de Crise do município. O serviço passará a atender ao público no sábado (25, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com Magela, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) auxiliou na estrutura, para funcionamento 24 horas. Após as fichas na recepção, o paciente irá à sala de triagem e o atendimento contará com dois consultórios médicos.

A sala amarela, com 12 leitos, é destinada a pacientes com sintomas leves; a sala vermelha, para casos mais graves e pacientes com sintomas como falta de ar, inclui dez leitos e dois ventiladores; há, também, sala de expurgo, posto de enfermagem com bancada, sala de conforto médico e outra para conforto de enfermagem.

“Hoje está sendo realizada a capacitação dos funcionários. Alguns materiais como remédios e equipamentos estão disponíveis para o local e até sábado será aberto ao público”, explicou o secretário.

Se fizeram presentes na visita o presidente do Gabinete de Crise e Subprocurador Geral do Município, Regis Aragão, o Secretário Municipal de Saúde, Geraldo Magela, o coordenador do Comitê Operacional de Emergência, André Cezário, a Secretária de Educação, Eliane Oliveira, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marcos Lessa, o Delegado da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, o Comandante Giovane Andrade, representando o Exército Brasileiro, o Major Carlos Machado, o Comandante do 5° Grupamento de Bombeiros Militar de Ilhéus, o Tenente-coronel BM Ednei Factum e o vereador Paulo Carqueija.