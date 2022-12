Marcado horário para enterro de Ary Quadros Teixeira

O velório do professor Ary Quadros Teixeira, realizado no SAF, em Itabuna, foi inicialmente reservado a familiares. A despedida, no entanto, será aberta ao público a partir das 19 horas.

Já o enterro, está marcado para 9 horas desta quarta-feira (28), no Cemitério Campo Santo.

O professor, advogado e funcionário público aposentado Ary Teixeira faleceu na madrugada desta terça (27), em Salvador, após dias internado lutando contra problemas no pulmão.

A perda motivou notas de pesar do prefeito Augusto Castro (PSD), do reitor da Uesc, Alessandro Fernandes de Santana, do presidente da Câmara, vereador Erasmo Ávila (PSD), entre outras autoridades.

A Casa de Guará/Recanto de Potira e a Academia de Letras de Itabuna estão entre as entidades que se unem à família neste momento de luto.