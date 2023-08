Marcas do Grupo Boticário apostam em marketing de influência para transformar revendedoras em influenciadoras digitais

Com diversas ferramentas e recursos para alavancar a venda direta, O Boticário, Quem Disse, Berenice? e Eudora dão mais um passo em direção a capacitação e transformação de revendedoras em influenciadoras digitais. O projeto que teve seu piloto em 2021, já soma mais de 50 mil inscritas e visa utilizar o marketing de influência como estratégia de conversão na venda direta. Entre as ferramentas utilizadas, estão o APP do Revendedor e a Minha Loja Digital que dão autonomia às revendedoras e maior poder de ação de toda rede espalhada pelo país.

Desenhada a partir do projeto-piloto lançado em 2021, a capacitação oferecida por meio da plataforma da escola de negócios, Conquer, já soma mais de 50 mil revendedoras inscritas. “Reformulamos todo o nosso conteúdo, dinâmica e formato do programa. Nessa etapa foi preciso construir uma trilha que entregasse a mesma qualidade para um número muito maior de pessoas, que estão nos quatro cantos do Brasil, literalmente em todas as cidades brasileiras e o resultado está sendo um sucesso, com nota de avaliação dos participantes de 9,95 ”, reforça Gustavo Fruges, Diretor Executivo de Brand Experience do Grupo Boticário. Para as marcas, preparar as revendedoras para atuação nas redes sociais é um processo que deve ir além da produção de conteúdo. “Queremos que elas se tornem, de fato, influenciadoras digitais e sabemos que para isso é indispensável que tenham uma visão ampla do negócio, desenvolvendo melhores conexões no relacionamento com os seus clientes e, consequentemente, melhores resultados em vendas”, afirma. Pensando nisso, o curso traz trilhas exclusivas sobre as marcas, soft skills, produção e edição de conteúdo e gestão financeira. “Tudo produzido para todos os níveis de conhecimento e em diferentes formatos”, completa.

As marcas do Grupo Boticário pretendem oferecer um aprendizado além da criação de conteúdo sobre o portfólio, abordando competências sociais e comportamentais para que as revendedoras percam a timidez e tenham desenvoltura, segurança e autonomia para protagonizar suas próprias redes sociais, mantendo a identidade da marca. “Nós acreditamos no potencial das redes sociais para alavancar os resultados das nossas revendedoras e o nosso objetivo com essa capacitação é possibilitar que elas aprimorem seu nível de conteúdo e aumentem o engajamento. Para tanto, desenvolvemos um intenso processo de escuta ativa e entendemos que muitas delas queriam voltar a estudar para ter uma formação que ajudasse no aprimoramento profissional. Por isso, a trilha de aprendizagem busca atender outras demandas trazidas por elas, a partir das experiências que elas têm no dia a dia”, diz.

O marketing de influência como estratégia de aceleração digital da marca

Um estudo conduzido pela Cupom Válido, com dados da Statista e da HootSuite, divulgado em julho deste ano, revelou que o Brasil é líder no ranking que mostra o papel dos influenciadores na decisão de compra de seus seguidores. Ou seja, os brasileiros dão mais relevância aos influenciadores e levam em consideração o que eles dizem na hora de decidir o que vão comprar. “Para nós, do Grupo Boticário, esse é um dado que mostra muito mais do que uma tendência, mas um comportamento coletivo que abre muitas oportunidades: não apenas para levarmos nossos produtos até onde os nossos consumidores estão, mas, principalmente, para entender o que as pessoas estão buscando e como elas querem se conectar com as marcas e seus representantes no ambiente virtual”, reforça.

A pesquisa mostra, ainda, que o Brasil é o terceiro país que mais utiliza as redes sociais e conta, hoje, com mais de 150 milhões de usuários cadastrados. Além disso, 43% da população afirma já ter realizado compras por influência de uma celebridade ou influenciador digital.

“Queremos nos mostrar cada vez mais relevantes para nossos clientes. Por isso, as nossas revendedoras, que são a essência do nosso negócio, precisam ter um papel cada vez mais importante nessa cadeia, que começa com o desenvolvimento dos produtos em nossos centros de pesquisa e inovação e terminam ali, com elas. Nossas revendedoras levam muito mais que produtos, são mulheres que carregam também nossos valores e mensagens. E é justamente essa visão que nos motiva a pensar caminhos para amplificar suas vozes, criando condições para que sejam reconhecidas e valorizadas nas redes sociais, espaço extremamente relevante no cenário atual e onde os brasileiros gastam em média, mais de 3,5 horas por dia”, complementa.

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada** do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realiza testes em animais.