Marcelo Diniz ganha carro novo em sorteio do Itão

O ano começou com novidade boa para a família do eletrotécnico Marcelo Diniz Santana, o sortudo morador do bairro Vila Anália, em Itabuna, que ganhou o segundo Fiat Argo zero KM da campanha promocional da Rede de Hipermercados Itão. Na manhã desta sexta-feira (5), na Loja do Centro Comercial, ele recebeu as chaves do veículo das mãos do gerente de compras do Itão, Gilson César de Jesus.

Cliente antigo do hipermercado, Marcelo Diniz contou que esse foi o primeiro prêmio que ganhou na vida. Ele disse que não acreditou quando recebeu o telefonema informando que foi o ganhador do carro da campanha promocional. “Pensei que fosse algum tipo de brincadeira de colega de trabalho. Resenha, coisa desse tipo, mas depois caiu a ficha”, lembrou.

Diniz destacou a importância da transparência da campanha. “Sempre acreditei na campanha. Agradeço a Deus. Depois ao Itão, empresa da nossa região, que faz uma campanha desse nível. Essa foi a melhor notícia deste início de ano”, comemorou. A esposa dele, a corretora de seguros Marisa Duarte da Silva Santana, observou que só ganha quem acredita na sorte. “Quem ainda tem dúvidas, pode acreditar que a campanha é séria. Assim como meu esposo ganhou, você pode ser o sortudo ou sortuda também”.

PREMIAÇÃO

O gerente de compras da Rede Itão, Gilson César de Jesus, destacou que a campanha promocional do Itão é a maior do sul e extremo-sul da Bahia. Encerrada com a entrega do segundo veículo nesta sexta, a edição de 2020 sorteou dois carros zero KM e R$ 60 mil em vales-compras, que tiveram entre os sortudos moradores de municípios como Itabuna, Ilhéus, Itapé e Pau Brasil.

O gerente elogiou a empatia de muitos clientes e empresas parceiras em um ano atípico como 2020. “Mais de 20 grandes parceiros ajudaram a viabilizar mais uma grande campanha promocional e a realização de ações de solidariedade no decorrer do ano passado, beneficiando muitas pessoas. São ações que condizem com a história de responsabilidade social da nossa empresa”, relatou.

VENDAS ONLINE

Os clientes ganharam mais uma opção para comprar no Itão. Hoje, consumidores podem fazer suas compras pela internet, no site itao.com.br, ou pelo aplicativo. Na segunda opção, o consumidor só precisa baixar o aplicativo nas plataformas Google Play e APP Store. Os moradores de Itabuna podem escolher retirar as compras na loja do Centro Comercial ou recebê-las em casa.

Já os consumidores das demais localidades devem retirar as compras na Loja do Centro Comercial. São milhares de produtos com preços promocionais que o consumidor pode comprar com apenas um clique no mouse. Os clientes podem obter mais informações pelos telefones (73) 2103 4000 e (73) 98132 0050, via e-mail [email protected] e(73) Whatsapp 2103 4000.

CAMPANHA 2021

A edição deste ano da campanha promocional do Itão começa ainda neste mês, com novidades. A rede de hipermercados aumentou a quantidade de veículos zero de dois para quatro, com três sorteios em datas comemorativas.