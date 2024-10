Marcelo Ganem anima noite de sexta na Festa Literária Internacional de Itacaré

A 2ª Edição da Festa Literária Internacional de Itacaré acontece desta quinta-feira (24) até sábado (26), na praça São Miguel.

A segunda edição do evento terá como tema “Do cacau ao chocolate: histórias, leituras e oralituras de Itacaré”.

Marcelo Ganem, cantor e compositor sul baiano, foi convidado como atração musical, a se apresentar no dia 25.

Ao longo dos seus quarenta anos de carreira, Ganem canta canções que têm aroma de cacau e sabor de chocolate.

Missão com louvor

O artista já participou por dois anos do Festival Internacional do Chocolate em Paris e tem como missão levar para o mundo, através da música, a nossa maior riqueza, a Mata Atlântica e o fazer cultural dos povos da floresta.

Com uma programação diversa e envolvente, a festa literária promete ser um espaço de encontro para escritores, leitores e entusiastas da cultura, além de proporcionar oportunidades para redescobrir as tradições e histórias da região.

É esperado um público de 20 mil a 25 mil pessoas, entre estudantes da rede pública municipal e particular, profissionais das Academias de Letras da Região, profissionais da áreas de letras, ciências biológicas, pedagogia, LEA, gastronomia, música, dança, estudantes e profissionais das universidades da região e artistas em geral.