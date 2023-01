Marcolino Poeta toma posse como conselheiro da Cultura de Ilhéus

O graduando em Políticas Públicas, poeta de ônibus e metrô Marcos Vinicius Vieira (Marcolino), de 28 anos, tomou posse como Conselheiro Municipal da Cultura de Ilhéus nesta terça-feira (3). Ele ressaltou a importância das leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. “Temos um desafio de distribuir esses dois milhões [de reais] de forma democrática e acredito que a transparência com participação ativa de cada vez mais artistas na política cultural é o que trará a distribuição da forma correta e justa”, disse.

Direto no setorial de Literatura, ressaltou que o trabalho de conselheiro será pautado pela coletividade, pelo diálogo com a comunidade cultural do Hip Hop ilheense e em um esforço de busca ativa de soluções para a gestão cultural com a sociedade civil – os demais conselheiros (as) – e a Secretaria Municipal de Cultura.

O conselheiro disse, ainda, que em até 90 dias terá um diagnóstico de quantos e quais coletivos e grupos poderão ter apoio em seus projetos culturais. Ele citou alguns exemplos, como álbuns de hip Hop de artistas ilheenses que foram beneficiados com mais de 9 mil reais de auxílio cultural, documentos para ter acesso a equipamentos públicos, direitos culturais municipais e estaduais desbloqueados por meio de ação política.

Perfil

Marcolino Vinicius Vieira ressalta ser o primeiro jovem negro e de periferia a ocupar o conselho de Ilhéus em quase 20 anos de história do órgão de controle social. O jovem ingressa no momento em que o governo do prefeito Mário Alexandre receberá expressivos recursos públicos, cerca de 2 milhões e 400 mil reais, oriundos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, aprovados pelo Congresso Nacional.

Graduando em Políticas Públicas, com formação em Orçamento Público (Planejamento e gestão orçamentária nos municípios), foi eleito Conselheiro Jovem Titular Estadual do Desenvolvimento da Comunidade Negra da Bahia em 2021.