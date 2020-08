Maré impõe nova madrugada de medo em Ilhéus

Rachaduras nas paredes, risco iminente de desabamento, pânico no lugar do sono. É o retrato após a última madrugada nos bairros São Domingos e São Miguel, na zona norte de Ilhéus, devido ao avanço da maré.

Parte das pedras usadas em uma contenção foram quebradas e pedaços foram parar na área de uma cabana no São Domingos. Além disso, o muro e os fundos do estabelecimento foram destruídos. A proprietária relatou que a noite foi de desespero, com as paredes estremecendo à medida que as ondas batiam. O local acabara de ser reaberto, depois de meses. Estava fechado devido à pandemia do coronavírus.

No São Miguel, moradores de um centro de recuperação tiveram que sair às pressas, porque o local foi invadido pelas águas. A situação começou a se agravar desde a segunda-feira, quando uma casa com dois idosos teve a varanda desabada. Um morador de 78 anos teve cortes na cabeça e precisou levar pontos.

Uma máquina da Prefeitura espalhou pedras naquela região na manhã de hoje, na tentativa de amenizar os impactos do avanço da maré.